«Езда по ушам»: идея сенаторов о закрытии магазинов возмутила бизнесмена

https://static.news.ru/photo/b126ad20-ca11-11eb-846a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявление сенаторов о намерении запретить работу сетевых магазинов ночью и в праздники ради развития малоформатной торговли — «езда по ушам», считает экономист и предприниматель Дмитрий Потапенко. Он заявил, что такие меры будут вредными для Москвы, где «зачистили» малоформатную торговлю, передаёт НСН.

Он напомнил , что в столице сейчас около 2,5 тысячи точек нестационарной розничной торговли. Соответственно, если закрыть крупные магазины, в выходные продукты купить будет негде.

Потапенко вспомнил «ночь длинных ковшей», когда городские власти сносили ларьки. Тогда говорилось, что это грязные магазины. Он подчеркнул, что мгновенно нельзя «из палаток с тараканами и крысами прыгнуть в чистые маленькие магазины».

Теперь прекрасные сенаторы говорят: «А давайте мы чего-то позакрываем!» А можно попросить уже начать что-нибудь открывать? Закрывать вы умеете, но вы деньги не зарабатываете. Деньги зарабатывают все остальные, кого вы закрываете, — заключил он.

Накануне глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов рассказал, что для поддержки предприятий малого бизнеса в крупных городах могут запретить работать крупным торговым сетям по ночам и в выходные дни. По его словам, в некоторых регионах это особенно актуальная проблема, там и нужно перенаправлять потоки покупателей на различные ярмарки и в нестационарные торговые точки.