Евросоюз призвал власти РФ освободить жену экс-судьи Чечни

Освободить жену бувшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Зарему Мусаева призвал Европейский союз. Соответствующее заявление в адрес российскихвластей размещено на сайте ЕС. Женщину насильно задержали чеченские силовики в Нижнем Новгороде и увезли в республику.

Евросоюз призывает российские власти освободить госпожу Мусаеву, расследовать дело, а также положить конец преследованию правозащитников и членов их семей и немедленно освободить задержанных по сфабрикованным обвинениям, — говорится в заявлении.

Также в организации напомнили, что РФ должна активно и эффективно расследовать любые случаи внесудебныхказней, пыток и нарушения прав человека, произошедших в стране за последние годы.

В Евросоюзе отметили, что бездействие федеральных властей и безнаказанность виновных в нарушении прав чеченских правозащитников и их родственников вызывает озабоченность в организации.

На этой неделе вооружённые люди в гражданской одежде и масках ворвались в квартиру в Нижнем Новгороде, где проживают вышедший в отставку судья ВС Чечни Сайди Янгулбаев и его супруга Зарема Мусаева. Им передали постановление чеченского следствия о приводе на допрос. Силовики забрали с собой Мусаеву, поскольку Янгулбаев имеет иммунитет. Сообщалось, что женщина была без сознания.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о похищении Мусаевой «фантастической историей». Он сказал, что не в курсе подробностей этой ситуации.

Действия силовиков могут быть связаны с преследованием в Чечне блогеров, которых власти считают причастными к организации оппозиционного Telegram-канала. В их числе сыновья экс-судьи Абубакар и Ибрагим Янгулбаeвы.