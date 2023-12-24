«Европейцы ждут ее»: Коц ответил на слова Борреля о возможной победе России Коц: европейцы устали от Украины и с нетерпением ждут победы России в конфликте

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Жозеп Боррель

Многие простые жители Европы, вероятно, уже устали от украинского конфликта и ждут, когда Россия одержит в нем верх, написал в своем Telegram-канал военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он прокомментировал слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Россия может победить, если страны ЕС не мобилизуют все усилия для поддержки Киева.

Этот же Боррель год назад заявлял, что конфликт должен завершиться поражением России на поле боя. А теперь он даже допускает возможность нашей победы. Вполне допускаем, что многие рядовые европейцы, порядком уставшие от Украины, ждут ее с большим нетерпением, — написал военкор.

О вероятности победы России в конфликте на Украине Боррель ранее заявил в интервью британским СМИ. При этом он призвал европейские страны готовиться к «конфликту высокой интенсивности», который может занять длительное время. Необходимость этого глава дипломатии ЕС объяснил тем, что Россия «не удовлетворится ограниченной территориальной победой».

Он также признался в страхе перед выборами в Европарламент в июне 2024 года, так как избиратели могут поддержать правые популистские партии из-за опасений перед неизвестностью. По мнению Борреля, конфликты на Украине и в Газе угрожают будущему Евросоюза.