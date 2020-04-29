Москва — эпицентр распространения коронавируса в России. Действующие в столице меры самоизоляции строже тех, которые практикуют в городах Европы. Мегаполису только предстоит выйти на пик заболеваемости, а значит, его жителям придётся сидеть по домам как минимум до 12 мая. NEWS.ru связался с экспатами из стран Евросоюза, которые предпочли переждать эпидемию в российской столице, и узнал, почему они не вернулись на родину.

Кристорфер Шагерль приехал в Москву из Австрии, чтобы занять должность директора в одной из крупных компаний. По его словам, ему предлагали вернуться на родину из-за эпидемии коронавируса, но он отказался.

Австрийское посольство создало специальный чат для граждан страны, проживающих в России. В нём около ста человек. Дипломаты информировали нас о существующих возможностях вылета на родину, но я не рассматривал такой вариант. У меня здесь семья — жена и сын, к сожалению, они не могли бы поехать со мной. Кроме того, подобный шаг мог отрицательно сказаться на бизнесе: неизвестно, когда я вернулся бы в Москву. Кристофер Шагерль директор компании из Австрии директор компании из Австрии

Собеседник NEWS.ru отметил, что его компания перешла на удалённую работу. Это, как считает Кристофер, вызвало дополнительные трудности: из-за большого документооборота перестроить процесс было сложно, с трудностями столкнулось как руководство, так и рядовые сотрудники, снизилась общая эффективность. По его словам, сказывается и психологический фактор — люди вынуждены отказаться от встреч с друзьями и сидеть дома.

В Австрии были введены менее жёсткие меры, чем в России, разрешались индивидуальные прогулки и занятия спортом. Но при этом население их соблюдало. Здесь же я вижу много людей на улице, хотя им следовало бы остаться дома. Кроме того, австрийские власти компенсировали 80–90% от зарплаты тем гражданам, кто не мог работать удалённо или потерял свой доход, а в России этот груз лёг на плечи компаний. В результате многие продолжают ездить на работу. Меры хоть и более жёсткие, но реализованы слабее, — отметил Кристофер.

Проектировщик из Германии Штефан Мюллер рассказал NEWS.ru, что был бы не против уехать из России на время эпидемии, но уже не имеет такой возможности.

Изначально было сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в стране. Ко мне слишком поздно пришло понимание того, сколько на самом деле продлится самоизоляция и как сильно введённые в Москве меры ограничат мою свободу. Когда я задумался о возвращении в Германию, вылететь было практически невозможно. Штефан Мюллер проектировщик из Германии проектировщик из Германии

Однако Штефан не унывает: у него много работы, так что дома он всегда занят. Вместе с тем его беспокоят введённые московскими властями меры.

Эти меры — ни рыба ни мясо как с практической, так и с юридической точки зрения. Они недостаточно проработаны. Та же система QR-кодов до сих пор часто выдаёт ошибки. Мне кажется, правильнее было бы ввести режим ЧС — по крайней мере, никому не приходилось бы заниматься интерпретацией слов чиновников, — сказал он.

Специалист по коммуникациям из Германии Мириам Данне уже шестую неделю находится дома. Она вернулась в российскую столицу 11 марта и сразу же отправилась на карантин.

Я не рассматривала возможность остаться на родине, мне хорошо здесь. В начале марта я ездила в Германию, удалось увидеться с родными и близкими. Потом сразу же в Москву на карантин. Я буду счастлива, если вновь смогу навестить их осенью, а пока я спокойна. Мириам Данне специалист по коммуникациям из Германии специалист по коммуникациям из Германии

Мириам рассказала NEWS.ru, что изначально была готова к тому, что эпидемия коронавируса достигнет России и в стране будут введены меры по аналогии с Европой.

Для меня соблюдение самоизоляции не проблема, мне комфортно дома, я отлично работаю в удалённом режиме. Иногда прогуливаюсь до магазина. Мне кажется, я могу прожить в таком ритме ещё несколько недель. У меня нет большой семьи, достаточно места в квартире. Думаю, другим людям может быть тяжелее вести такой образ жизни, — сказала она.

Собеседница портала отметила, что в некоторых странах Европы, включая Италию, ситуация с распространением коронавируса сложнее. Она рада, что в Москве есть возможность хотя бы иногда выходить из квартиры.