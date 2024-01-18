Европеист объяснил желание ЦАР разместить именно российскую военную базу Политолог Федоров заявил, что Россия заново открывает Африку после колонизаторов

Россия не обременена колониальным прошлым, в отличие от Франции, поэтому руководство Центрально-Африканской Республики (ЦАР) планирует разместить у себя именно контингент ВС РФ, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. Он отметил, что Москва «заново открывает» континент, где помнят вклад Советского Союза в борьбу африканских стран за независимость.

Россия не обременена колониальным прошлым, в отличие от Франции. Африка это помнит. Россия, а до нее СССР, наоборот, смотрели на африканцев как на людей, в 1960-е СССР первым начал помогать африканским странам бороться за независимость. Сейчас мы боремся за многополярный мир, где Африка сыграет важнейшую роль, мы заново открываем Африку, — добавил Федоров.

Посольство России в ЦАР ранее подтвердило обсуждение создания военной базы в стране. При этом дипломаты отметили, что конкретные сроки прибытия контингента и его численность в настоящее время не определены.

Накануне о желании властей ЦАР видеть в стране военную базу РФ объявил советник президента республики Фидель Нгоуандика. Он отметил, что руководство государства уже предоставило для этих целей участок в городе Беренго в 80 километрах от столицы Банги.