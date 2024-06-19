Европа против Гагариной, тачка Интасамки, провал Украины: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Инстасамка (Дарья Зотеева), Сергей Ребров, Полина Гагарина

Евросоюз может ввести санкции против певицы Полины Гагариной за концерты для Кремля, Инстасамка похвасталась новой машиной за 20 млн рублей, футболисты украинской сборной выгнали своего тренера после проигрыша команде Румынии, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Европа против Гагариной

Издание EUobserver сообщило, что Евросоюз может наложить ограничения на российскую певицу Полину Гагарину в рамках 14-го пакета санкций против РФ. По данным источника портала, в общей сложности в черный список войдут более 20 физических лиц, а также 22 юридических лица. Уточняется, что артистка подпадет под рестрикции за выступления на мероприятиях, посвященных вхождению новых регионов в состав России.

«Гагарина точно будет [в списке], всего более 20 физлиц и 22 юрлица на данный момент», — заявил неназванный европейский дипломат.

Кроме того, ограничения могут коснуться основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, президента пивоваренной компании «Балтика», которая получила в свое распоряжение российские активы Carlsberg Group, Таймураза Боллоева, основателя корпорации AEON Романа Троценко и гендиректора Института развития интернета (АНО «ИРИ») Алексея Гореславского.

Известно, что Венгрия 14 июня уже одобрила обсуждаемый пакет санкций. Германия, ранее блокировавшая новые ограничения, все еще опасается вводить рестрикции против «дочек» европейских компаний, которые работают в России. По данным СМИ, страны ЕС утвердят санкции к встрече глав МИД стран сообщества 24 июня.

Ранее Полина Гагарина пожаловалась, что уходит в минус из-за подготовки грандиозного шоу в «Лужниках». По ее словам, она ничего не заработает с предстоящего концерта. Певица пояснила, что тратит на шоу часть собственных денег.

«Это благотворительный концерт. Мы не просто не зарабатываем на этом шоу, мы уходим в серьезный минус. Это шоу неокупаемое. Я не буду озвучивать эти цифры, они фантастические. Я не заработаю ни копейки, но трачу частично свои собственные деньги», — сказала Гагарина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Полина Гагарина

По ее словам, она тем не менее готова на такие затраты, поскольку хочет, чтобы в России состоялся концерт «такого грандиозного масштаба». Режиссер-постановщик шоу Максим Мартынов добавил, что создатели подготовят для зрителей необыкновенные образы и визуальные решения для каждого номера.

В марте Гагариной пришлось опровергать информацию о приостановке ее творческой карьеры. Она назвала информацию не более чем слухами, которые идут ей только на пользу, и на СМИ она обиду не держит.

«Про приостановку это неправда. Наша любимая пресса все любит преувеличить и приукрасить. Пусть говорят, я только рада, главное, чтобы имя правильно писали, как говорили Майя Плисецкая и Мадонна», — сказала она.

Дорогая обновка Инстасамки

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) попала на видео, когда садилась в свой Mercedes-Benz V-class. Стоимость роскошной иномарки варьируется от 18 до 22 млн рублей.

Исполнительницу засняли после посещения закрытой презентации сериала «Чистые». Отличительной особенностью автомобиля являются портреты артистки, изображенные со стороны дверей и на капоте.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) выступает на премьере сериала «Чистые»

Ранее Инстасамка выиграла суд у актера Стаса Ярушина за незаконное использование ее песни в шоу «МузLoft» на YouTube. Звезду сериала «Универ» обязали выплатить исполнительнице более 2 млн рублей за неправомерное использование ее трека «За деньги да». Помимо основной суммы, суд также постановил, что Ярушин должен возместить 150 тысяч рублей за услуги юристов Инстасамки и 43,6 тысячи рублей за оформление нотариального протокола.

Как считает адвокат Сергей Жорин, Инстасамке помогла выиграть суд с Ярушиным неявка ответчика, считает. Он подчеркнул, что артист мог представить контраргументы и повлиять на размер компенсации.

«Он мог представить контраргументы, повлиять на размер компенсации. Поскольку он не явился, суд вынес решение по тем материалам, которые находились в деле на момент принятия решения. Он может обжаловать решение, но непонятно, будет ли он это делать», — уточнил адвокат.

По словам эксперта, по закону можно взыскать от 10 тысяч до 5 млн рублей, но на практике в таких случаях чаще всего назначают выплату в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Жорин предположил, что представители Инстасамки могли пойти по пути двойной компенсации. Он также посоветовал Ярушину попробовать обжаловать решение суда.

В конце мая Telegram-канал Mash писал, что Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремлевском дворце, который был запланирован в День защиты детей, 1 июня. До этого артистка отменила два выступления на эту дату и лишилась минимум 12 млн рублей.

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На благотворительное шоу в Кремль звезду позвал один из организаторов. Она согласилась, однако по неизвестным причинам ее убрали из программы. В лайнапе остались Лариса Долина, Niletto, Дима Билан, Валя Карнавал и другие. По сведениям канала, команде Инстасамки никто ничего не сообщил. Организаторы ситуацию прояснить не смогли.

Украинские футболисты «сорвались» на тренера

Портал Goal узнал, что после поражения от Румынии футболисты украинской сборной попросили основного тренера команды Сергея Реброва уйти из раздевалки. Команда Украины потерпела поражение в открытии турнира со счетом 0:3. Ворота украинской сборной поразили Денис Дрэгуш, Рэзван Марин и Николае Станчу.

После разгрома в первом матче группового этапа Евро-2024 игроки решили провести разговор между собой. Украина после первого тура оказалась на последнем месте в группе Е. Выше располагаются Бельгия, которая также пока имеет 0 очков, а также Словакия и Румыния, заработавшие по 3 очка.

Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Сергей Ребров

Сергей Ребров возглавил сборную Украины летом 2023 года. Он в свое время стал легендой киевского «Динамо» как футболист, затем дважды завоевывал с ним чемпионский титул как тренер. В карьере игрока даже был недолгий период выступлений в России. С 2008 по 2009 год переквалифицировавшийся из форварда в хавбека Ребров играл за казанский «Рубин», с которым выиграл чемпионат страны.

«Игроков сборной Украины сейчас не нужно мотивировать. Когда в стране продолжаются боевые действия, то ребята и так понимают, какой ответственностью является игра за национальную команду. Это действительно очень большая мотивация», — рассказал Ребров в интервью сайту УЕФА перед стартом турнира.

При этом болельщики из Румынии решили «потроллить» организаторов Евро-2024 и его участников на матче с Украиной. Фанаты пришли на матч с флагом ДНР и вывесили его в своем секторе. К эскалации во время матча это не привело, однако не исключено, что этот жест не пройдет бесследно для румынской стороны. Перед встречей между сборными УЕФА решил обезопасить себя от возможных столкновений на трибунах и ввел запрет на российский флаг.

Фото: Sven Beyrich/Keystone Press Agency/Global Look Press Игрок сборной Украины Михаил Мудрик

Как считает депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, решение УЕФА было продиктовано безопасностью. Однако она подчеркнула, что запрет именно российского триколора выглядит странно.

«Зачем провоцировать лишний раз? Понятно, что на матче Украины обстановка будет накалена. С другой стороны, это очень странно выглядит. Если, например, на матч Украины придут болельщики с бразильским флагом, им не сделают замечания? Если уж запрещать, то вроде как всем надо», — заявила Журова.

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