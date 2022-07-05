Еврейское агентство опровергло слухи о прекращении работы в России

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Представительство Еврейского агентства «Сохнут» в РФ, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, опровергло сообщения израильских СМИ о прекращении работы в России, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что российская сторона направила организации требование приостановить деятельность в РФ.

Представительство Еврейского агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Требования о немедленном прекращении деятельности не поступало, — заявили в «Сохнут».

До этого источники израильской газеты The Jerusalem Post сообщали, российские власти потребовали от «Сохнут» прекратить деятельность в стране в течение недели.

Ранее в Московской хоральной синагоге опровергли данные о том, что главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт уехал из России из-за давления властей, требовавших поддержать военную операцию. Там отметили, что он временно уехал по семейным обстоятельствам. О давлении же заявляла невестка раввина Авиталь Чижик-Гольдшмидт.