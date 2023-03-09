Еврейский конгресс хочет изменить словари русского языка из-за холокоста

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Российский еврейский конгресс (РЕК) попросил Орфографическую комиссию и Институт русского языка имени В.В. Виноградова РАН внести изменения в словари и закрепить написание слова «холокост» с заглавной буквы, сообщает РБК со ссылкой на главу пресс-службы РЕК Михаила Савина. По его словам, это поможет избежать размывания этого понятия и превращения в синоним слова «геноцид».

Мы обратили внимание, что многие — в том числе федеральные — СМИ пишут слово «Холокост» со строчной (маленькой) буквы. В этом они руководствуются орфографическими словарями, где зафиксировано такое написание, — заявил Савин.

В РЕК считают, что написание с прописной буквы обозначает «конкретную историческую трагедию», унесшую жизни шести миллионов человек.

Ранее Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова принести извинения после того, как он заявил, что США создали коалицию с целью «окончательного решения русского вопроса». Он провел аналогию с действиями Гитлера против СССР. По его словам, фюрер нацистской Германии «мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза».

Президент ЕЕК Ариэль Музикант подчеркнул, что его шокировало и потрясло «постыдное» заявление главы МИД РФ, однако в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что им не интересно «мнение организации, которая много лет игнорировала катастрофический уровень антисемитизма на Украине».