Немому слова не давали: о чём говорят судебные коллизии

На берегах Невы неожиданный скандал — отголосок протестного воскресенья. Проблема в том, что в толпе разных, вполне здоровых смутьянов полицией и Росгвардией был задержан самый настоящий инвалид. Но в таком задержании не было бы ничего крайне сенсационного, если бы задержанный Евгений Агафонов не был глухонемым. Собственно, и этот факт не взорвал бы питерское общественное мнение — мало ли какие существуют агрессивные и борзые инвалиды со справками, — если бы не формулировка административного правонарушения, с которой он предстал пред судом.

Агафонову вменили в вину тот факт, что он с группой единомышленников выкрикивал разного рода антиправительственные лозунги. Как глухонемой манифестант мог поддерживать критический хор единомышленников, видимо, никого особо не волновало. Притом что в самом участке, куда его доставили, Агафонову так и не предоставили сурдопереводчика, а потому он, видимо, до конца не мог оценить всю тяжесть вменённого ему проступка.

Но примечательно другое. По распоряжению судьи переводчик глухонемому Агафонову был-таки предоставлен, равно как суд получил все необходимые документы, доказывающие, что задержанный отнюдь не симулянт, а реальный инвалид с поражёнными органами слуха. Но это обстоятельство не изменило самой формулировки обвинения. Судья, видимо, не решилась выставлять офицеров полиции на посмешище и всё-таки оштрафовала бедолагу на пять тысяч рублей, дабы впредь держал язык за зубами.

Притом что суд всё-таки проявил необходимое снисхождение и снизил уровень штрафа, как говорится, ниже нижнего предела. Можно было бы попытаться взыскать с немого и десять тысяч. Закон позволял. Но, как говорится, вошли в положение.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нет сомнения в том, что такой вердикт войдёт в мемы и анекдоты. В конце концов, и полицейские могли бы проявить большую изобретательность и вменить Агафонову, например, то, что активно жестикулируя, он мог создавать опасную ситуацию в толпе или причинять своим видом моральные страдания бойцам ОМОНа. С такой формулировкой было бы куда меньше удивления в зале.

Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что есть повод для апелляции.

В то же время на другом конце страны, в Саратове, административный арест грозил местному депутату и популярному YouTube-блогеру с миллионом подписчиков Николаю Бондаренко. Тому самому, что сумел прославиться на всю страну, прожив месяц на три с половиной тысячи рублей, как заповедала пенсионерам отставленная местная чиновница. Бондаренко обвинялся в участии в незаконном митинге. Притом что, по его словам, он исполнял свой депутатский долг, наблюдая за порядком на митинге. Парадокс этой ситуации заключается в том, что активный коммунист Бондаренко надеялся на неожиданный подарок.

Он без остановки критиковал власти, и когда на заседании регионального закса ему отключили микрофон, героически использовал заранее припасённый мегафон. Не хватало ему только шанса публично пострадать. И вот перспектива такого подарка замаячила, учитывая, что он собирается идти в Госдуму. Но вот громко объявив о перспективах своего административного ареста, Бондаренко был явно разочаровал, получив только штраф в двадцать тысяч. К тому же и старшие товарищи в лице Геннадия Зюганова ему вскоре объяснят, что кандидату от системной оппозиции не следует водиться с «навальнятами». Мол, отрекись от коллеги-блогера, и повысишь шансы на мандат.

Так что, кому судебная коллизия — беда, а кому-то просто мать родна.