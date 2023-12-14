Евгении Альбац грозит наказание суда Журналистке Альбац грозит штраф за отсутствие плашки иноагента

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац в Тверском суде Москвы. 20 ноября 2018 года

Главного редактора журнала The New Times Евгению Альбац (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) могут оштрафовать из-за отсутствия маркировки публикаций по закону о деятельности иностранного агента, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. Штраф может составить до 50 тысяч рублей.

Суд зарегистрировал протокол об административном правонарушении в отношении Альбац Евгении Марковны. Дата судебного заседания не назначена, — сообщили в суде.

28 ноября стало известно, что Басманный суд Москвы оштрафовал издание «Медиазона» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента. Перед этим замминистра юстиции РФ Олег Свириденко сообщал, что штрафы в размере 300–500 тысяч рублей могут назначить «третьим лицам», которые помогают либо поддерживают иностранных агентов.

В конце ноября в Зюзинский суд Москвы протокол за отсутствие соответствующей маркировки также поступил в отношении журналиста Аркадия Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В суде сообщили, что публицисту грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

6 декабря в Мещанском суде Москвы сообщили, что в отношении блогера Ильи Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поступил протокол о повторном административном правонарушении из-за отсутствия необходимой плашки. Варламову грозит уже второй штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей.