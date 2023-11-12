Эвакуированных из сектора Газа россиян отправили в столицу Египта МЧС: эвакуированных из сектора Газа 70 россиян везут на автобусах в Каир

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Колонна с первыми эвакуированными из сектора Газа россиянами выдвинулась на автобусах в Каир, где развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба МЧС России. По ее данным, среди эвакуированных 28 детей.

В настоящее время все граждане на автобусах направлены в Каир, где развернут оперативный штаб. Людям будет оказана всесторонняя помощь, в том числе медицинская, психологическая, а также помощь в оформлении документов, — рассказали в МЧС.

В ведомстве уточнили, что на протяжении всего пути людей будут сопровождать медики и психологи ведомства. Эвакуированных обеспечивают водой и питанием. Эвакуацию российских граждан из сектора Газа организовали МЧС России совместно с дипломатами. Первые граждане РФ 12 ноября перешли на территорию Египта через КПП «Рафах». Всего пункт пропуска пересекли 70 россиян, 28 из них — дети.

Ранее сообщалось, что посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил о конструктиве по эвакуации через КПП «Рафах», который в последние два дня проявляет Израиль. По его словам, никаких обстрелов не было. Как отметил посол, ситуация с пропуском людей через КПП развивается каждый день по-разному. Однако российское и палестинское посольства делают все необходимое.