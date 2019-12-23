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Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил, что ведомство готовит изменения в законодательстве о введении обязательной эвакуации населения в зонах чрезвычайно ситуации.

Во время наводнения в Амурской области летом этого года мы столкнулись с <...> проблемой — это отказ местного населения от эвакуации, несмотря на угрозу затопления. В итоге мы были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику, — сказал Зиничев ТАСС.

Глава МЧС отметил, что ведомство было вынуждено обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Он, в свою очередь, дал поручение внести изменения, предполагающие возможность принудительной эвакуации.

В настоящее время причиной для эвакуация может являться контртеррористическая операция и чрезвычайное положение.

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