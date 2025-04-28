Этот завтрак приготовит себя сам, пока вы завариваете кофе, — 3 рецепта

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Не хватает времени и сил по утрам? Тогда эти завтраки — находка! Готовятся почти без вашего участия, пока вы просто завариваете кофе. Идеальны для ленивых будней и неспешных выходных.

Овсянка в банке

В стеклянную банку засыпьте 5 ст. л. овсяных хлопьев, добавьте 150 мл молока или йогурта, немного меда и любимые ягоды. Перемешайте, закройте крышкой и уберите в холодильник на ночь. Утром останется только открыть и насладиться!

Яйцо в хлебной лодочке

В ломтике хлеба вырежьте серединку, положите внутрь немного сыра, ветчины и вбейте яйцо. Переложите на противень и отправьте в духовку при 180 °C на 10 минут. Пока вы умываетесь — все готово.

Творожный крем с бананом

Смешайте 150 г творога, 1 банан и немного ванили. Взбейте блендером до кремовой текстуры. По желанию добавьте орехи или ягоды.

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