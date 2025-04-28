Не хватает времени и сил по утрам? Тогда эти завтраки — находка! Готовятся почти без вашего участия, пока вы просто завариваете кофе. Идеальны для ленивых будней и неспешных выходных.
Овсянка в банке
В стеклянную банку засыпьте 5 ст. л. овсяных хлопьев, добавьте 150 мл молока или йогурта, немного меда и любимые ягоды. Перемешайте, закройте крышкой и уберите в холодильник на ночь. Утром останется только открыть и насладиться!
Яйцо в хлебной лодочке
В ломтике хлеба вырежьте серединку, положите внутрь немного сыра, ветчины и вбейте яйцо. Переложите на противень и отправьте в духовку при 180 °C на 10 минут. Пока вы умываетесь — все готово.
Творожный крем с бананом
Смешайте 150 г творога, 1 банан и немного ванили. Взбейте блендером до кремовой текстуры. По желанию добавьте орехи или ягоды.
Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.