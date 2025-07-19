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19 июля 2025 в 16:04

Эту вкуснятину сметают первой! Лучший рецепт салата с крабовыми палочками!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Улётный» салат из крабовых палочек — взрыв вкуса за 15 минут! Этот яркий салат сочетает нежную текстуру крабовых палочек, пикантность корейской морковки и насыщенный сырно-чесночный вкус. Идеальный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и эффектное!

Начните с подготовки ингредиентов: 250 г крабовых палочек нарежьте тонкой соломкой. 4 варёных яйца натрите на крупной тёрке, 100 г твёрдого сыра — на мелкой. 2-3 зубчика чеснока пропустите через пресс. В глубокой миске смешайте крабовые палочки, 250 г корейской морковки, яйца, сыр и чеснок.

Заправьте салат 150 г майонеза, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Дайте настояться 10–15 минут в холодильнике — так вкусы лучше соединятся.

Перед подачей выложите салат горкой в сервировочное блюдо, украсьте половинками помидоров черри и веточками свежей зелени. Хрустящие тосты или чипсы станут идеальным дополнением к этому блюду. Готово — ваш «улетный» салат покорит всех гостей!

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кулинария
закуски
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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