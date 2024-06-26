Этот шедевр был на столе у каждой советской хозяйки: легендарный рецепт

Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости

Большинство домохозяек в наши дни пользуются проверенными рецептами, передающимися из поколения в поколение. В СССР было много блюд, которые встречались на каждом столе. Творожные рогалики с вареньем готовили многие советские хозяйки. Вот их рецепт.

Возьмите 200 граммов творога, 180 граммов сливочного масла, два стакана муки, одно яйцо, 50 граммов сахара, чайную ложку разрыхлителя и 200 граммов варенья. Разотрите творог с мягким маслом, а после добавьте яйцо с сахаром и взбейте блендером. Засыпьте в смесь муку вместе с разрыхлителем и замесите тесто.

Разделите тесто на части, раскатайте тонким пластом и нарежьте треугольниками. Далее на край каждого треугольника выложите по одной ложке варенья, сверните в виде ролла и выложите на противень, застеленный пергаментом. Присыпьте рогалики сахаром. Выпекайте блюдо в духовке 20–25 минут при 190 градусах.

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