Этот салат с тунцом — мой секрет быстрого ужина без грамма лишнего жира

Этот салат с тунцом — мой секрет быстрого ужина без грамма лишнего жира

Думаешь, ПП — это скучно и безвкусно? Я тоже так думал, пока не наткнулся на этот салат. Тунец, хрустящий сельдерей и лимон — взрыв вкуса без единой лишней калории.

Ингредиенты

консервированный тунец — 360 г, сельдерей — 250 г, фасоль белая консервированная — 220 г, лук-шалот — 100 г, лук зеленый — 30 г, каперсы — 2 ст. л., оливковое масло — 5 ст. л., лимон — 1 шт., соль, перец черный молотый.

Как готовлю

Сначала я сливаю всю жидкость с тунца и фасоли. Никакой лишней воды — только чистый вкус. Тем временем чищу сельдерей от грубой кожуры (овощечистка делает это идеально) и режу его тонкими ломтиками. Теперь надо натереть цедру лимона, не задев белую шкурку, иначе будет горчить.

Смешиваю сок лимона с оливковым маслом — это наша заправка. В большой миске соединяю сельдерей, кусочки тунца, фасоль, нарезанный лук-шалот, зеленый лук и каперсы. Солю, перчу, заливаю заправкой и аккуратно перемешиваю. Все, можно есть ложкой прямо из миски или разложить по тарелкам.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я был уверен, что ПП — это про пресное и скучное, но этот салат перевернул все. Хруст сельдерея, нежный тунец и капля лимона — идеальный баланс! Единственное, советую дать ему постоять минут пять в холодильнике, чтобы вкусы «поженились». Теперь это мой обед по умолчанию.