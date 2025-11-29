Этот салат с копченой курицей и свежими огурцами стал нашей традицией на Новый год — вкуснее классического оливье

Ищете способ обновить новогоднее меню, не отказываясь от любимых традиций? Этот салат — идеальный компромисс! Он сохраняет сытность и праздничность оливье, но предлагает совершенно новое звучание за счет копченой курицы.

4 картофелины и 2 моркови отвариваю до готовности, очищаю и нарезаю кубиками. 6 яиц отвариваю вкрутую, очищаю и нарезаю кубиками. 200 г копченой курицы и 2 свежих огурца нарезаю кубиками аналогичного размера.

Все ингредиенты аккуратно смешиваю в салатнике. Заправляю майонезом, солю и перчу по вкусу. Даю салату настояться в холодильнике 1-2 часа перед подачей — это позволит вкусам соединиться и раскрыться полностью.

