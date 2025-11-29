День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:42

Этот салат с копченой курицей и свежими огурцами стал нашей традицией на Новый год — вкуснее классического оливье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете способ обновить новогоднее меню, не отказываясь от любимых традиций? Этот салат — идеальный компромисс! Он сохраняет сытность и праздничность оливье, но предлагает совершенно новое звучание за счет копченой курицы.

4 картофелины и 2 моркови отвариваю до готовности, очищаю и нарезаю кубиками. 6 яиц отвариваю вкрутую, очищаю и нарезаю кубиками. 200 г копченой курицы и 2 свежих огурца нарезаю кубиками аналогичного размера.

Все ингредиенты аккуратно смешиваю в салатнике. Заправляю майонезом, солю и перчу по вкусу. Даю салату настояться в холодильнике 1-2 часа перед подачей — это позволит вкусам соединиться и раскрыться полностью.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

Проверено редакцией
Читайте также
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Готовлю «Русского медведя» с копченой колбасой — сытная закуска, которая перетянет все внимание на новогоднем столе
Общество
Готовлю «Русского медведя» с копченой колбасой — сытная закуска, которая перетянет все внимание на новогоднем столе
Достаю лаваш и творог — закуска выходит лучше ресторанной! Делаю рулет с зеленью: ленивый завтрак за 15 минут
Общество
Достаю лаваш и творог — закуска выходит лучше ресторанной! Делаю рулет с зеленью: ленивый завтрак за 15 минут
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
Общество
Вкусные картофельные оладьи: гениальный рецепт из остатков пюре
еда
рецепты
салаты
Новый год
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Беспилотники вновь атаковали нефтяной танкер у берегов Турции
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент
Братья связали сестру скотчем и утопили в болоте по просьбе отца
Обнародованы кадры допроса готовившего теракт в Подмосковье россиянина
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.