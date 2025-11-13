Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 16:54

Этот паштет получается нежным и бархатистым — готовлю за копейки вместо покупного

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Больше никакой горечи в печеночном паштете! Секрет в простом предварительном замачивании. А творог и сливки делают его текстуру невероятно воздушной и бархатистой.

Для паштета мне понадобится: куриная печень (500 г), морковь (1 шт.), лук (1 головка), сливки 10% (100 мл), мягкий творог 5% (2 ст. л.), соль, перец.

Печень промываю, очищаю от пленок и желчных протоков. Заливаю горячей водой на 10–15 минут — это убирает возможную горечь. Лук и морковь нарезаю мелким кубиком и пассерую на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Сливаю воду с печени, добавляю ее к овощам и тушу на среднем огне 7–10 минут, пока весь розовый цвет внутри не исчезнет. Вливаю сливки комнатной температуры, добавляю соль и перец по вкусу, тушу еще 5 минут. Важно не пересушить печень. Сразу же перекладываю всю горячую массу в высокий стакан и пробиваю погружным блендером до однородности. Добавляю мягкий творог и снова взбиваю до шелковистой, кремовой текстуры. Перекладываю паштет в контейнер или форму и убираю в холодильник на несколько часов до полного застывания. Подаю с тостами, гренками или свежим багетом.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью
Семья и жизнь
Едим в ноябре: как приготовить тушеную капусту с яблоками и морковью
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
Семья и жизнь
Ресторанный рецепт курицы в сливочном соусе для домашнего ужина
Туз в рукаве каждой хозяйки: картофельная запеканка с фаршем
Семья и жизнь
Туз в рукаве каждой хозяйки: картофельная запеканка с фаршем
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Только банка фасоли и плавленый сырок — семья влюбилась в этот паштет: готовлю за копейки без грамма мяса или печени
Общество
Только банка фасоли и плавленый сырок — семья влюбилась в этот паштет: готовлю за копейки без грамма мяса или печени
еда
рецепты
паштеты
печень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оборона ВСУ трещит по швам: как ВС РФ продвигаются в Донбассе и Запорожье
Путину преподнесли в подарок флаг освобождавшего Курскую область полка
Военэксперт назвал приоритетные планы ВС РФ после Мирноградской агломерации
«Бездарный вратарь»: Сафонов ошибся в матче против Перу, что с ним не так
Медведев объяснил ЕС, кому в Киеве надо больше жертвовать на фоне коррупции
«Мыться не пробовали?»: Захарова о нашествии клопов во Франции
Стали известны шокирующие подробности о банде школьников под Иркутском
Игра в детской комнате закончилась тяжелыми увечьями для шестилетней девочки
База «Миротворца» пополнилась именами российских фигуристок
Появились подробности о состоянии пострадавшего в Красногорске мальчика
В Петербурге продают самую дорогую «сталинку» страны
Запеченное куриное филе с овощами на ужин — простой секрет стройности
Потеря зубов, молодая жена, любовницы: как живет актер Владимир Епифанцев
Техподдержка дала россиянину 120 бонусов после избежания ДТП на каршеринге
В ГД высмеяли Макрона за слова об «информационной войне» РФ из-за клопов
«Включите меня»: Саакашвили обратился к Зеленскому с необычной просьбой
В Госдуме предложили включить период обучения в педвузах в трудовой стаж
Эксперт предупредил об опасности мифа «МФО забыли о долге»
Более 8 млрд рублей россиян ушли к мошенникам
Маленький ребенок объелся яркими капсулами для стирки
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.