Этот огненный шар высотой до 70 см полыхает багрянцем с июня до глубокой осени, даже в дождь

Этот огненный шар высотой до 70 см полыхает багрянцем с июня до глубокой осени, даже в дождь

Гайлардия «бургунди» — это многолетник заставит вас забыть о привычных желтых ромашках и влюбит в себя с первого взгляда. Его главное сокровище — крупные, до 12 см в диаметре, соцветия-корзинки насыщенного винно-красного цвета.

В отличие от многих других сортов, цветки этой гайлардии не имеют желтой каймы — они полностью окрашены в глубокий бархатистый рубиновый тон, что делает их особенно эффектными и непохожими на другие растения. Куст достигает высоты 50–70 см, формируя пышные, хорошо разветвленные куртины с серовато-зеленой, слегка опушенной листвой. Цветение начинается в июне и продолжается до глубокой осени, не прерываясь даже в дождливую погоду.

Гайлардия «Бургунди» — настоящая находка для занятых садоводов: она абсолютно неприхотлива, засухоустойчива и предпочитает солнечные места с легкими, хорошо дренированными почвами. Растение не боится жары, не требует частых поливов и прекрасно зимует в средней полосе с легким укрытием листьями.

Ранее были назван цветы, которые распускаются в июле: цветут так буйно, что сад буквально взрывается красками.