29 ноября 2025 в 06:42

Этот маринованный лук покоряет — мой секрет в добавлении свеклы: нежный, без горечи и готовится быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Такой лук — секретное оружие на кухне. Он преображает шашлык, делает интереснее салаты, дополняет бутерброды и служит отличным гарниром к мясу. При этом готовится элементарно и хранится в холодильнике несколько дней.

300 г лука-севка очищаю и нарезаю тонкими кольцами или полукольцами. В сотейнике смешиваю 200 мл воды, 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара и 5–6 горошин черного перца. Довожу до кипения, снимаю с огня и добавляю 2–3 тонких слайса сырой свеклы и 1 ст. л. яблочного уксуса.

Заливаю лук горячим маринадом со свеклой. Оставляю при комнатной температуре на 2–3 часа, затем убираю в холодильник. Чем дольше лук настаивается, тем более нежным и насыщенным становится его вкус. Перед подачей можно удалить свеклу.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
