Этот кустарник — джекпот для дачников: живая изгородь с цветами и ягодами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите превратить забор на даче в живую изгородь? С этой задачей отлично справится кустарник, который не только красиво цветет, но и плодоносит. А еще не требует особого ухода.

Попробуйте посадить по периметру огорода шиповник. Чтобы вырастить красивые кусты, соблюдайте этот алгоритм:

Выбор места — шиповник любит солнце, сажайте вдоль забора с южной стороны.

Правильная посадка — копайте ямы 50 х 50 см, добавляйте перегной и золу для питания.

Обрезка — первые два года формируйте куст, затем просто удаляйте старые ветки.

Чтобы шиповник цвел гуще, подкармливайте его банановой кожурой. Калий усилит цветение, а колючие кусты станут еще плотнее!

Уже через два года у вас будет непроходимая, ароматная и полезная изгородь. Шиповник — настоящий джекпот для дачников, ведь он красиво цветет, дает ягоды и не требует лишней возни.

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