23 марта 2026 в 04:24

Этот куриный рулет с грибами и сыром — идеальный способ удивить гостей без хлопот. Нежное филе, ароматная начинка и золотистая корочка

Этот рулет — доказательство того, что из доступных ингредиентов можно создать блюдо ресторанного уровня. Сочетание нежной курицы, душистых грибов и тягучего сыра в каждом срезе превращает обычный ужин в маленький праздник.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 2 шт. (около 500–600 г), шампиньоны — 300 г, лук репчатый — 1 шт., сыр плавленый (для начинки) — 100 г, сливки 20% — 200 мл, масло растительное — 2-3 ст. л., соль, перец черный молотый — по вкусу, зелень (петрушка/укроп) — для подачи.

Как готовлю

Куриное филе разрезаю вдоль, но не до конца, раскрываю как книжку и отбиваю до толщины около 1 см. Грибы и лук мелко нарезаю, обжариваю на сковороде с маслом до испарения жидкости и легкой румяности, затем остужаю.

На каждую отбитую грудку выкладываю слой остывшей грибной начинки, сверху распределяю кусочки плавленого сыра. Аккуратно сворачиваю филе в плотный рулет, фиксирую зубочистками или перевязываю кулинарной нитью.

Обжариваю рулеты со всех сторон на хорошо разогретой сковороде до образования аппетитной корочки. Затем вливаю сливки, добавляю соль и перец, накрываю крышкой и томлю на медленном огне около 20–25 минут, периодически поливая соусом.

Готовые рулеты вынимаю, даю немного отдохнуть, после чего нарезаю на порционные куски. Подаю, поливая образовавшимся сливочно-грибным соусом и посыпав свежей зеленью.

7 признаков того, что теплица вот-вот рухнет: первая помощь парнику
Семья и жизнь
7 признаков того, что теплица вот-вот рухнет: первая помощь парнику
Здоровье/красота
Раскрыты опасные последствия перевода часов на летнее время
Семья и жизнь
Можно ли хранить треки запрещенных исполнителей в соцсетях — последствия
Общество
Домашний плавленый сыр за 10 минут: нежная намазка, которая заменит магазинный аналог
Общество
Торт «Пьяная вишня» за один час маринования ягод: нежный крем и насыщенный вкус
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

