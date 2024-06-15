Этот ингредиент изменит вкус макарон до неузнаваемости: рецепт раскрыт

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Почти каждая хозяйка имеет дома пачку макарон. Обычно их просто варят в кастрюле, подсаливая воду. Однако это блюдо без соусов и добавок быстро надоедает.

Повар Юлия Архипова рассказала, что с одним простым ингредиентом это гарнир заиграет по-новому.

Сначала нужно отварить макароны, не доводя их до полной готовности.

Пока макароны варятся, нужно взять несколько соленых огурцов и измельчить их. Только использовать для этого нужно терку, а не нож. Следом нужно убрать лишнюю влагу.

Далее морковь натираем на терке, а лук режем. Овощи нужно обжарить на сковороде и потомить на огне, чтобы они подрумянились. Добавляем макароны и тщательно перемешиваем. Блюдо готово. Его нужно подавать горячим, передают «Белновости».

Ранее Архипова рассказала, что сделать борщ более ароматным и вкусным можно с помощью чернослива, сахара и соленого сала с чесноком. По словам специалиста, добавки придадут блюду уникальность. Другим секретом вкусного борща Архипова назвала добавление сахара или натурального меда.