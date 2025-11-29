День матери
29 ноября 2025 в 05:42

Этот «Фар Бретон» стал моим любимым десертом: готовится проще торта, но на вид и вкус — шедевр

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Магия этого десерта — в его текстуре. При правильном приготовлении «Фар Бретон» получается одновременно и нежным, и плотным, напоминая нечто среднее между запеканкой, пудингом и крем-брюле. Чернослив, пропитанный ромом, добавляет сочности и яркого акцента.

150 г чернослива без косточек заливаю 70 мл рома и оставляю минимум на 30 минут для пропитки. Форму для выпекания смазываю 30 г сливочного масла и равномерно выкладываю на дно пропитанный чернослив.

4 яйца взбиваю со 100 г сахара и щепоткой соли до легкой пены. Просеиваю 85 г муки, аккуратно вмешиваю в яичную смесь. Постепенно вливаю 600 мл молока, постоянно помешивая, до получения однородного жидкого теста. Переливаю тесто в форму с черносливом.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке на водяной бане 45–50 минут до золотистой корочки и загустения. Даю десерту полностью остыть в выключенной духовке, затем убираю в холодильник на несколько часов перед подачей.

Ранее также сообщалось о нашем десерте, который уже прозвали ответом дубайскому шоколаду. Он делается из адыгейского сыра и поражает необычным вкусом.

