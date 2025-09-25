Этот цветок выдержит лютые морозы и ледяные дожди: сажаете осенью — цветет в феврале

Морозник — этот цветок переживет апокалипсис. Он выдерживает лютые морозы, ледяные дожди и шквалистые ветра. Сажаете осенью — цветет уже в феврале одним из первых.

Его кожистые вечнозеленые листья не повреждаются непогодой, а корневая система устойчива к вымоканию. Посадка проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте щебень для дренажа, компост и известь (морозник любит щелочные почвы), поместите деленку корневища с почками роста, полейте и замульчируйте корой.

Растение не требует ни полива, ни подкормок, ни укрытия — оно ядовито, поэтому грызуны и вредители обходят его стороной. Идеален для теневых участков, рокариев и зимних садов — морозник годами цветет там, где другие культуры гибнут.

