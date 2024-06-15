Этот чай принесет много пользы организму: как его заварить правильно

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Чай считается одним из самых популярных напитков в мире. Многие не могут начать утро без чашки этого напитка. При этом не все знают, как приготовить не только вкусный, но и полезный чай.

Все сорта чая состоят из высушенных и специально обработанных листьев камелии китайской. Разнообразие этого напитка объясняется различной обработкой чайного куста, поэтому все сорта делятся по цветовой градации.

Черный чай и пуэр, например, проходят полную многолетнюю ферментацию, из-за чего они имеют насыщенный вкус и аромат. Белые и зеленые сорта почти не подвергаются окислению, поэтому именно этот чай сохраняет максимум полезных веществ. Они считают наиболее целебными.

Чтобы заварить идеальный чай, нужно использовать свежую фильтрованную воду. Заваривать его нужно при температуре 70–80 градусов. Белый и зеленый чаи нужно заваривать в течение двух-трех минут, а черный — четырех-пяти минут. Кроме того, хранить чай нужно в прохладном и сухом месте.

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