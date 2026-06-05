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05 июня 2026 в 11:07

Этот банановый коктейль я готовлю без блендера — вот лайфхак к лету

Фото: D-NEWS.ru
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Устал мыть блендер после каждого коктейля? Я придумал, как сделать ту же густоту с помощью обычной банки.

Ингредиенты

Банан — 1 шт., пломбир — 100 г, молоко (3,2–6%) — 200 мл.

Как готовлю

Сначала беру самый спелый банан, прямо с темными точками на кожуре. Разминаю его вилкой в кашицу. Тем временем нарезаю пломбир кубиками, подмешиваю к банану и быстро перемешиваю вилкой. Теперь надо переложить всю эту массу в чистую банку на 750 мл и залить молоком.

Закрываю банку крышкой и начинаю трясти ее как бешеный. Встряхиваю энергично секунд 30, пока смесь не превратится в густой и пышный коктейль. Разливаю по стаканам, украшаю мятой или ягодами, вставляю трубочку и пью сразу, пока холодное.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я ненавижу грязную технику, поэтому этот рецепт — спасение. Вилкой раздавил банан в кашу, залил молоком с пломбиром, закрыл банку и тряс полминуты.

Результат: идеально гладкий коктейль, который не расслаивается. Неожиданно, но он получился даже гуще, чем из блендера, — видимо, из-за того, что воздух равномерно взбивается вручную. Рекомендую пить через трубочку, наслаждаясь текстурой, как у дорогого десерта.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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