Этого испанца сложно забыть! Покоряющий сердце салат из Средиземноморья

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Хотите почувствовать вкус солнечной Испании? Этот простой, но выразительный салат сочетает в себе лучшие средиземноморские ингредиенты и готовится за считаные минуты.

Ингредиенты (на 2 порции)

Помидоры черри — 150 г

Огурец — 1 шт. средний

Красный лук — 0,5 шт.

Маслины без косточек — 50 г

Сыр манчего — 70 г

Консервированный тунец — 1 банка

Оливковое масло — 3 ст. л.

Лимонный сок — 1 ст. л.

Сушеный орегано — 1 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

Овощи нарежьте крупно: помидоры пополам, огурец толстыми полукольцами, лук тонкими полукольцами. Сыр нарежьте кубиками 1×1 см. Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте маслины и тунец. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, соль и перец. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.