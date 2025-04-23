Хотите почувствовать вкус солнечной Испании? Этот простой, но выразительный салат сочетает в себе лучшие средиземноморские ингредиенты и готовится за считаные минуты.
Ингредиенты (на 2 порции)
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Помидоры черри — 150 г
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Огурец — 1 шт. средний
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Красный лук — 0,5 шт.
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Маслины без косточек — 50 г
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Сыр манчего — 70 г
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Консервированный тунец — 1 банка
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Оливковое масло — 3 ст. л.
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Лимонный сок — 1 ст. л.
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Сушеный орегано — 1 ч. л.
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Соль, черный перец — по вкусу
Приготовление:
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Овощи нарежьте крупно: помидоры пополам, огурец толстыми полукольцами, лук тонкими полукольцами.
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Сыр нарежьте кубиками 1×1 см.
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Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте маслины и тунец.
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Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, соль и перец.
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Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте.
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