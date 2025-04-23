Хотите почувствовать вкус солнечной Испании? Этот простой, но выразительный салат сочетает в себе лучшие средиземноморские ингредиенты и готовится за считаные минуты.

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Помидоры черри — 150 г

  • Огурец — 1 шт. средний

  • Красный лук — 0,5 шт.

  • Маслины без косточек — 50 г

  • Сыр манчего — 70 г

  • Консервированный тунец — 1 банка

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Лимонный сок — 1 ст. л.

  • Сушеный орегано — 1 ч. л.

  • Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление:

  1. Овощи нарежьте крупно: помидоры пополам, огурец толстыми полукольцами, лук тонкими полукольцами.

  2. Сыр нарежьте кубиками 1×1 см.

  3. Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте маслины и тунец.

  4. Приготовьте заправку: смешайте оливковое масло, лимонный сок, орегано, соль и перец.

  5. Полейте салат заправкой, аккуратно перемешайте.

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