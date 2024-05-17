«Западло»: Екатерина Гордон объяснила отказ общаться с Собчак Екатерина Гордон заявила, что приличные люди с Собчак общаться не будут

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Екатерина Гордон

Юрист Екатерина Гордон в интервью блогеру Алле Шишкиной для YouTube-шоу «Без воды» заявила, что считает журналистку Ксению Собчак провокатором. Адвокат подчеркнула, что, после того как она бросила своих сотрудников под следствием на произвол судьбы, порядочные люди не будут иметь с ней дела.

Я считаю, что она провокатор. Я полагаю, что за некоторые свои интервью она берет деньги. А с тех пор, как она не отвоевала свою команду и ее работники получили реальные очень большие сроки, я надеюсь, что приличные люди больше с ней работать не будут. Это западло, — резюмировала Гордон.

В феврале 2024 года Ксения Собчак объясняла, что не пришла на вынесение приговора своим сотрудникам по обвинению в вымогательстве у главы Ростеха, чтобы не отвлекать на себя внимание СМИ. При этом она пообещала, что будет бороться за их освобождение.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян отказалась отвечать на уточняющие вопросы Ксении Собчак об интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Главред напомнила ей, что та обещала не задавать таких вопросов. Симоньян пригрозила, что встанет и уйдет, если Собчак ее снова обманет.