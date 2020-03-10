https://static.news.ru/photo/0883f6a4-62b7-11ea-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам не стоит поддаваться панике и бросаться скупать валюту из-за ослабления рубля. Такого мнения придерживается председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам депутата, любыми проблемами на внешних рынках, в том числе связанными с колебаниями цен на нефть, пользуются спекулянты для создания панических настроений у людей. Макаров напомнил 2014 год, когда из-за ослабления национальной валюты россияне в панике бросилось скупать доллары и евро.

Когда курс опустился, люди потеряли. Нажились спекулянты. Сегодня очень важно не дать спекулянтам в очередной раз обмануть людей, — цитирует парламентария РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, цены на нефть обрушились 9 марта на 30%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о её продлении.

На фоне падения нефтяных котировок стал сдавать позиции рубль. Его курс снизился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Позднее цены на нефть и российская валюта продемонстрировали некоторый подъём.