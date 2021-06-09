«Это всё игрушки»: правозащитница объяснила интерес Шойгу к военкоматам

https://static.news.ru/photo/3d41f13c-c91f-11eb-9996-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil/vk.com

Повышенный интерес министра обороны Сергея Шойгу к военкоматам может быть связан с переходом на электронный формат предоставления справок об обучении в вузах, заявила NEWS.ru ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова, По её словам, некоторые московские комиссариаты отказываются принимать такие документы, а учебные заведения уже не могут выдавать бумажные бланки.

Студенты обратились в военную прокуратуру, в военной прокуратуре удивились. Видимо, кто-то пожаловался повыше и, видно, министр решил выяснить, что происходит. Это всё игрушки, это всё никому не надо. Сергей Кужугетович [Шойгу] любит поиграть то в научные центры, то в научные роты, то ещё во что-то такое. Это не надо, это лишнее и вредное, — объяснила она.

Правозащитница считает, что военкоматы нельзя привести к современному состоянию, так как действующая система изжила себя целиком. Комиссариаты по закону не могут набирать необходимое количество призывников, так как многие не годны по здоровью.

Призывники могут приходить по желанию, они [и сейчас] приходят и их отправляют в войска, но они не могут там находиться по закону. У Шойгу недостаточно информации об этом, — подчеркнула она.

Мельникова добавила, что в военкоматах уже сейчас есть компьютеры. Если глава Минобороны хочет дооснастить их техникой и подключить к сети ведомства — «ну ладно, слава богу, но это всё „мёртвому припарки“».

Я очень скептически отношусь к этим играм. У нас практически все министры обороны за 33 года нашей работы тоже пытались всякие «поблажки» и красивые жесты делать. Это должно быть на пользу, а это финтифлюшка. Хоть ты уставь всё компьютерами, хоть их в TikTok включи, они не могут по закону выполнять этот дурацкий план по призыву, который они сами верстают, — заключила она.

Накануне Шойгу объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военкоматов по всей стране. Он также сравнил текущее состояние пунктов отбора с театральными гардеробами, после чего призвал навести в них порядок. До этого глава ведомства посетил один из московских военкоматов с внезапной проверкой. В Сети появилось видео произошедшего. В кадре глава Минобороны заходит в одну из комнат военкомата и отчитывает сотрудников за отсутствие надлежащего оборудования. Министр возмутился тем фактом, что там отсутствуют компьютеры, однако при этом есть и холодильник, и микроволновка.