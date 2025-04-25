«Это все зацепки»: раскрыто, какие действия детей провоцируют мошенников Гореславский: раскрытие возраста детей в Сети является зацепкой для мошенников

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В России 76% детей указывают свой возраст в соцсетях, а каждый пятый ребенок не закрывает профиль от посторонних, заявил гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, все это является причинами, по которым с несовершеннолетними могут связаться мошенники.

Это все зацепки для реализации мошеннических сценариев, — сказал он.

Гореславский отметил, что подростки 13–17 лет прекрасно знают о существовании аферистов в Сети. По его словам, девочки больше всего боятся «приставаний по сексуальному типу». При этом главной фобией всех детей является взлом аккаунта, уточнил гендиректор.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что аферисты разработали новую схему телефонного мошенничества, целью которой стали дети. По его словам, злоумышленники массово звонят ученикам под видом сотрудников школ, например от лица классного руководителя или директора школы.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что угрозы по телефону или в интернете обычно являются признаком мошеннических схем. По его словам, родителям необходимо объяснить детям, что требования о передаче денег также должны вызывать подозрения.