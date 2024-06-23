Это вредит вашему урожаю: не допускайте ошибок — и огурцы будут плодоносить

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Огурцы считаются достаточно нежной и прихотливой культурой, независимо от того, где они выращиваются: на открытом грунте или в теплице. Есть много нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы получить хороший урожай.

В первую очередь не нужно передерживать рассаду. Если вы выращиваете ее в стаканчиках, то с высадкой в грунт не стоит затягивать. Рассада в стаканчиках должна быть не старше 35 дней. Передержанные растения начинают чахнуть.

Не допускайте скученности растений, так как это приводит к болезням и снижению урожая. Кусты мешают друг другу, а среди плотно переплетенных стеблей застаивается воздух.

Не нарушайте севооборот. Если сажать огурцы на одном месте из года в год, урожай будет падать. Почва накапливает возбудителей болезней, в ней зимуют вредители, которые приносят ущерб именно этой культуре. Возвращать огурцы на прежнее место нужно минимум через два года.

Подвязывайте огурцы. Так они лучше и дольше плодоносят в отличие от свободно плетущихся по земле. Кроме того, удаляйте все пасынки до четвертого междоузлия, а побеги выше укорачивайте.

Не пересушивайте и не переливайте огурцы. До цветения поливайте 10–20 литров на квадратный метр. Потому сокращайте полив наполовину и возобновляйте его после завязывания первых плодов.

Не сажайте растения на солнцепеке, из-за этого листья часто получают ожоги, кожица плодов становится грубой и горчит. Лучше сажать их в легкую полутень.

Не допускайте сквозняков в теплице. Для проветривания торцы теплицы открывайте поочередно. Резкие перепады температур вредят этой культуре, сообщает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее опытный огородник Елена Литвинова рассказала, что в период формирования завязей и плодоношения необходимо удобрять растения и насыщать почву микроэлементами. По ее словам, для этого подойдет овес, который можно найти в магазинах за сущие копейки.