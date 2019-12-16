https://static.news.ru/photo/8c3b1c8c-2029-11ea-ba36-fa163e074e61_660.jpg Леонид Рошаль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль назвал увольнение и арест бывшей заведующей московским роддомом вопиющим случаем и заявил, что врачи не должны заключаться под стражу за неумышленное причинение вреда здоровью пациентов.

Это вопиющий случай, когда главного врача по статье «Халатность» увольняют с должности за то, что у неё в родильном доме на шесть тысяч родов один новорождённый умер и трое получили осложнения. За неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме, — цитирует РИА Новости Рошаля.

По его словам, случаи смерти новорождённых в родильных домах и осложнения случаются во всём мире, но называть это чрезвычайной ситуацией нельзя.

Ранее NEWS.ru писал, что Савёловский суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ имени Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян. После того как на её работу пожаловались пациенты учреждения, медик стала фигурантом уголовного дела о халатности.

Заведующие отделениями, уволенные вместе с Сармосян, заявили о том, что их вынудили написать заявления об уходе. По словам медиков, 6 декабря их всех позвал главврач и велел написать заявления об увольнении по собственному желанию. В противном случае, как они утверждают, им пригрозили увольнением по статье.