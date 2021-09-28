«Это война»: Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России

Американский видеохостинг YouTube удалил два немецкоязычных канала российского государственного телевидения RT, написала в своём Telegram-канале главный редактор этого СМИ Маргарита Симоньян. Она назвала эти действия медийной войной против России, которую начала Германия, и призвала запретить в России немецкие СМИ.
По её информации, YouTube-канал RT DE — четвёртый по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Эти данные она
Кроме того, Симоньян рассказала, что Люксембург отказал телеканалу в выдаче лицензии из-за позиции немецких властей.
Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. <...> Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать, — заявила главред.
Также, по её мнению, необходимо применить санкции к YouTube.
Ранее социальная сеть Facebook на месяц заблокировала аккаунт журналиста RT Антона Красовского, из-за чего он не может выкладывать посты и делать комментарии.