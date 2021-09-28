«Это война»: Симоньян потребовала запретить немецкие СМИ в России

Американский видеохостинг YouTube удалил два немецкоязычных канала российского государственного телевидения RT, написала в своём Telegram-канале главный редактор этого СМИ Маргарита Симоньян. Она назвала эти действия медийной войной против России, которую начала Германия, и призвала запретить в России немецкие СМИ.

По её информации, YouTube-канал RT DE — четвёртый по влиятельности среди немецкоязычных СМИ. Эти данные она приводит со ссылкой на Tubular Labs. Так, за июнь 2021 года канал собрал 21 млн просмотров.

Кроме того, Симоньян рассказала, что Люксембург отказал телеканалу в выдаче лицензии из-за позиции немецких властей.

Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия. Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. <...> Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать, — заявила главред.

Также, по её мнению, необходимо применить санкции к YouTube.

Ранее социальная сеть Facebook на месяц заблокировала аккаунт журналиста RT Антона Красовского, из-за чего он не может выкладывать посты и делать комментарии.