«Это ведь намного выгоднее»: эколог назвала альтернативу одноразовой посуде Эколог Леванова назвала доступной альтернативой одноразовой пластиковой посуде алюминиевую

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Многоразовая пластиковая посуда

Использование одноразовой пластиковой посуды является абсолютно бессмысленной частью нашей жизни, которая стала привычной, потому что использовать многоразовую пластиковую посуду намного выгоднее, заявила в беседе с Lenta.ru эколог Аида Леванова. Эксперт также назвала альтернативой пластиковой посуде алюминиевую, которые мало весят, но прослужат долгие годы. А для кейтерингов и различных фуршетов с точки зрения экономии выгоднее использовать керамические наборы, посоветовала специалист.

Мы используем одноразовую посуду в походах и на праздниках, хотя она прекрасно заменяется тоже пластиковой, но многоразовой. Это ведь намного выгоднее даже с точки зрения экономии: да, упаковка одноразовой посуды стоит 100 рублей, но покупается регулярно. А на многоразовый комплект можно потратить 1000 рублей, но пользоваться постоянно, — отметила эколог.

Пластиковая посуда загрязняет окружающую среду, люди тратят на нее слишком много денег, но все равно продолжают пользоваться, предпочитая вредный пластик безопасным альтернативам, указала Леванова.

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