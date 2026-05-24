24 мая 2026 в 13:58

Это вам не окрошка! Готовим болгарский таратор с текстурой мороженого — суп, созданный для лета

Фото: D-NEWS.ru
Окрошка — это классика. Но таратор — это нечто другое. Он кремовее, сытнее, но при этом такой же легкий. Орехи добавляют текстуру, чеснок — пикантность, а взбитый йогурт — ту самую бархатистую пенку. Попробуйте однажды — и гаспачо покажется водянистым.

Что понадобится

500 мл натурального йогурта (2-3% жирности), 2 свежих огурца, 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, 1 пучок свежего укропа, 3 ст. л. подсолнечного масла, 0,5 ч. л. соли.

Как я готовлю

Огурцы мою, обсушиваю, нарезаю тонкой соломкой. Выкладываю в миску, солю, перемешиваю, оставляю на 5–7 минут пустить сок.

Грецкие орехи рублю: половину откладываю для подачи, остальное — в ступку. Туда же добавляю очищенный и нарезанный чеснок. Растираю пестиком до пастообразного состояния.

В большой миске взбиваю йогурт венчиком или миксером 4 минуты до пышной пены. Добавляю орехово-чесночную пасту и подсолнечное масло, снова взбиваю.

Укроп мелко рублю. В йогуртовую основу выкладываю огурцы вместе с соком и укроп. Перемешиваю, пробую на соль.

Разливаю по тарелкам, посыпаю отложенными орехами. Подаю сильно охлажденным.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
Дмитрий Демичев
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
