«Это уже мертвая хватка»: военкор назвал следующую цель ВС РФ в Донбассе Сладков: Часов Яр остается одним из основных направлений наступления ВС РФ

Фото: МО РФ

Часов Яр остается одним из основных направлений наступления ВС РФ, написал военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он предположил, что затем российская армия двинется на Краматорск, который находится в 45 км севернее Часова Яра.

Часов Яр остается одним из основных направлений нашей боевой деятельности в СВО. Наши мужики «взяли Часов Яр за грудки». Это уже мертвая хватка. Нам этот город нужен. Застройка непростая. <...> От Часова Яра, в 45 километрах строго на север, — Краматорск, следующий город Донбасса, который мы будем освобождать <...>. А дальше от Часова Яра на север — 147 км до Харькова через Изюм, если мы продвинемся по этому маршруту — соединимся с нашей группировкой под Купянском, окружающей Харьков, — написал он.

Сладков добавил, что противник понимает такую опасность для себя и пытается сдерживать натиск ВС РФ. По его словам, под Купянском воюют десантники 98-й дивизии ВДВ, а также действуют бригады добровольческого корпуса Минобороны.

Как считает майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, Часов Яр повторит судьбу Авдеевки и Артемовска. По его словам, украинские военные не смогут держать оборону в этом городе, если российские военные пробьют и перекроют снабжение противника в этом районе.

В свою очередь генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что рост интенсивности наступления российских войск под Часовым Яром обернулся для Вооруженных сил Украины опасной ситуацией. Он призвал соотечественников готовиться к боям за Харьков.