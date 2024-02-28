«Это ужас для врага»: названы российские бомбы, которых стоит бояться ВСУ Военэксперт Дандыкин назвал ужасом для врага планирующие фугасные бомбы ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские фугасные авиабомбы с модулем планирования, которые появились у ВС РФ с начала специальной военной операции на Украине — это ужас для врага, высказался в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан первого ранга Василий Дандыкин. По его словам, одна такая бомба может заменить 10 снарядов, выпущенных по одной цели.

Фугасные бомбы с модулем планирования можно сбрасывать издалека, они пролетают несколько десятков километров. Но у них есть и еще одно важное преимущество. Они очень мощные. Если для сравнения взять снаряд 152-миллиметрового калибра или даже 230-миллиметровый, то у авиабомбы мощность взрывчатого вещества может быть в разы больше. То есть одна бомба заменяет, условно, 10 снарядов, выпущенных по одной цели. Наши бомбы с модулем планирования, которые появились с момента начала СВО — это ужас для врага, — заявил Дандыкин.

Он подчеркнул, что в местах, где российские войска активно применяют планирующие авиабомбы, противник сразу ощущает себя в опасности. Дандыкин добавил, что это оказывает очень серьезное деморализующее воздействие на ВСУ.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал видео, на котором, по его словам, запечатлены удары фугасными авиабомбами по позициям украинской армии в районе Курахово в ДНР. По словам журналиста, именно там должна пройти новая линия обороны ВСУ на Авдеевском направлении.