«Это унижение»: Мясников призвал извиниться за жалобу Путину на врача

https://static.news.ru/photo/e843a676-4133-11eb-bed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников резко раскритиковал жителя Мурманской области Юрия Краснянского, который пожаловался президенту Владимиру Путину на ситуацию с медицинской помощью в селе Алакуртти. Мужчина, в частности, сообщил, что там работает лишь одна бригада скорой помощи и принимает лишь один фельдшер — женщина в возрасте 86 лет, которая «с трудом может отличить геморрой от ангины».

Это как возможно в принципе такое хамство по отношению к врачу со стажем в 40 лет?! К женщине, которая в свои 86 работает, принося пользу людям?! И я так понимаю, что работает в селе Заполярья, где другие медработники не очень и едут. <...> Я бы очень советовал Юрию Краснянскому извиниться перед доктором. Облегчить душу, ведь он ещё много раз будет проходить через руки врачей и ему будет стыдно на них смотреть, если он не извинится сейчас, — написал Мясников в Telegram-канале.

Он также поддержал врача Татьяну Яковлеву, о которой и шла речь. Мясников призвал коллегу не обижаться, поскольку её помощь нужна и тем людям, которые «по скудоумию» высказываются таким образом. Специалист назвал слова Краснянского унижением заслуженного доктора, равно как самого звания врача, а также унижением президента, которому пришлось это выслушивать и озвучивать.

О ситуации на большой пресс-конференции рассказал сам Путин, зачитав письмо Краснянского. Ситуация вызвала большой резонанс. Сама врач заявила, что после таких слов захотела уволиться. Она подчеркнула, что вынуждена работать одна, принимая до 30 человек в день, и «бегать по этажам» после того, как уволилась её коллега.

В свою очередь губернатор Мурманской области Андрей Чибис внёс коррективы в озвученную Краснянским информацию. Он пояснил, что на самом деле фельдшеру 66 лет, а не 86. Также он призвал жителей региона к корректному отношению к медицинским работникам.

Наконец, высказался и сам Краснянский. Его явно смутила шумиха, поднявшаяся вокруг его письма. В этой ситуации он не смог промолчать и принёс извинения.

Я прошу у вас прощения. Извините меня, пожалуйста, я был неправ, — обратился Краснянский к фельдшеру в эфире Первого канала.

Как ранее писал NEWS.ru, мужчина объяснил, что побудило его обратиться к президенту. Он пояснил, что ситуация с медпомощью в селе действительно тяжёлая, медиков мало, и поэтому часто приходится ехать в районный центр. Краснянский также пообещал лично принести извинения Татьяне Яковлевой, пояснив, что не хотел никого оскорбить, и признав, что должен был выразиться культурнее.