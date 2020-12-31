«Это страшно»: Поклонскую обрадовал арест экс-схимонаха Сергия

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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала арест бывшего схимонаха Сергия.

Как отметила Поклонская, её удивило бездействие РПЦ из-за скандальных проповедей опального священника, которые «ввергли в шок всех». По её воспоминаниям, ещё шесть лет назад во время поездки в Екатеринбург она слышала от Сергия спорные высказывания.

Вводить людей в такое состояние, что готовым быть умереть за что-то — это очень опасно, — подчеркнула депутат.

Она добавила, что люди и так находятся в депрессии и постоянном стрессе, а «тут ещё такие пожелания».

Это страшно, — сказала Поклонская.

Депутат считает, что в этом случае правоохранительные органы оказались «более решительными, чем администрация РПЦ». При этом, по её словам, последняя позволяла делать такие проповеди.

И, кстати, сами приезжали в Екатеринбург, слушали, улыбались, но ничего не делали, — цитирует Поклонскую радиостанция «Говорит Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что защита Сергия подала апелляционную жалобу на избрание ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший схиигумен Сергий был задержан 29 декабря в Среднеуральском женском монастыре. Верующие попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы. Им была оказана медпомощь амбулаторно.

Основанием для задержания Сергия послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию». В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям о самоуправстве (330 УК), склонении к самоубийству (пункты «в», «д» части 3 статьи 110.1 УК) и воспрепятствовании богослужению (часть 3 статьи 148 УК). Виновным Сергий себя не признаёт.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего схиигумена на два месяца. Под стражей он должен пробыть до 28 февраля 2021 года.