Желто-коричневые разводы от ржавой воды портят вид сантехники и не поддаются обычным чистящим средствам? Оказывается, справиться с ними можно без агрессивной химии — с помощью популярного средства для лица и тела.
Отмыть унитаз добела поможет обычная пена для бритья. Как это работает:
- Кислотная основа пенки (стеариновая кислота) вступает в реакцию с окислами железа.
- Пенная текстура проникает в микротрещины эмали и размягчает застарелые отложения.
- Масляные компоненты создают защитную пленку, замедляя появление новых пятен.
Как очистить за 3 шага:
- Нанесите густой слой пены на проблемные зоны.
- Оставьте на 15–20 минут.
- Потрите щеткой и смойте.
Для усиления эффекта добавьте 1 ст. л. лимонной кислоты в пену — такой состав удалит даже въевшиеся пятна за одну обработку!
Ранее стало известно, зачем нужно бросать чайный пакетик в унитаз.