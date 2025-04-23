Это средство для лица отмывает унитаз добела: налет исчезнет за минуты

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Желто-коричневые разводы от ржавой воды портят вид сантехники и не поддаются обычным чистящим средствам? Оказывается, справиться с ними можно без агрессивной химии — с помощью популярного средства для лица и тела.

Отмыть унитаз добела поможет обычная пена для бритья. Как это работает:

Кислотная основа пенки (стеариновая кислота) вступает в реакцию с окислами железа.

Пенная текстура проникает в микротрещины эмали и размягчает застарелые отложения.

Масляные компоненты создают защитную пленку, замедляя появление новых пятен.

Как очистить за 3 шага:

Нанесите густой слой пены на проблемные зоны. Оставьте на 15–20 минут. Потрите щеткой и смойте.

Для усиления эффекта добавьте 1 ст. л. лимонной кислоты в пену — такой состав удалит даже въевшиеся пятна за одну обработку!

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