«Это слишком легко»: Natan высказался против смертной казни для террористов Natan назвал смертную казнь для террористов слишком легким наказанием

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Исполнитель Natan

Исполнитель Natan на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд «Русского Радио» выступил за пожизненное заключение для террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл» 22 марта. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, смертная казнь стала бы слишком легким наказанием для них.

Мудро будет сказать, что суд нашей страны однозначно правильно разберется во всем этом. Сейчас в гневе, как и многие жители страны, как и пострадавшие, как и просто люди, которые видели трагедию, я бы, наверное, как и большинство, сказал бы: «Да, смертная казнь». Но мне кажется, это слишком легко, поэтому пусть будет пожизненное, — отметил артист.

Ранее актер и исполнитель Александр Ревва заявил журналистам, что не поддерживает идею о смертной казни для террористов, устроивших атаку в «Крокус Сити Холле». По его словам, важно сохранять человечность и не уподобляться убийцам. При этом рок-музыкант, участник группы «Земляне» Андрей Храмов высказался в поддержку смертной казни для террористов из «Крокуса». Он подчеркнул, что у русских людей репутация справедливых, однако иногда нужно «показывать зубы».

В свою очередь сенатор Андрей Клишас пояснил, что действующее законодательство России не допускает применение смертной казни для террористов даже в случае отмены моратория. Он уточнил, что Конституция РФ разрешает установление казни при рассмотрении дела судом присяжных. При этом он напомнил, что дела по «террористической» статье не могут рассматриваться с участием присяжных заседателей. Аналогичная ситуация в России обстоит и с педофилами, добавил он.