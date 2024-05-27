Дискуссия вокруг Единого государственного экзамена уместна по вопросу не его отмены, а изменения, заявила NEWS.ru директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара. По ее словам, радикальные шаги в этой сфере грозят новыми рисками и вызовами.
Создать и внедрить любой общенациональный экзамен — это серьезный вызов для всей системы. Поэтому кардинальная отмена может создать новые риски и вызовы, — заявила Валерия Касамара.
Ранее диетолог Кристина Войт в беседе с NEWS.ru заявила, что для успешной сдачи ЕГЭ, в том числе, необходимо обратить внимание на питание. По ее словам, в рацион для улучшения мозговой деятельности можно включить ягоды, шоколад и морепродукты.
Также Кристина Войт подчеркнула, что вместо энергетиков можно употребить полезный сахар, который не нанесет вреда нервной системе. В перекус можно добавить шоколад с содержанием какао от 60%. Важно читать состав, на первом месте должны быть какао бобы, а потом сахар. Шоколад должен быть без дополнительных сахарозаменителей и эмульгатора с добавками, отметила собеседница NEWS.ru.