«Это серьезный вызов»: эксперт объяснила риски отмены ЕГЭ Эксперт Касамара считает нужным реформировать, но не отменить ЕГЭ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дискуссия вокруг Единого государственного экзамена уместна по вопросу не его отмены, а изменения, заявила NEWS.ru директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара. По ее словам, радикальные шаги в этой сфере грозят новыми рисками и вызовами.

Создать и внедрить любой общенациональный экзамен — это серьезный вызов для всей системы. Поэтому кардинальная отмена может создать новые риски и вызовы, — заявила Валерия Касамара.

Ранее диетолог Кристина Войт в беседе с NEWS.ru заявила, что для успешной сдачи ЕГЭ, в том числе, необходимо обратить внимание на питание. По ее словам, в рацион для улучшения мозговой деятельности можно включить ягоды, шоколад и морепродукты.

Также Кристина Войт подчеркнула, что вместо энергетиков можно употребить полезный сахар, который не нанесет вреда нервной системе. В перекус можно добавить шоколад с содержанием какао от 60%. Важно читать состав, на первом месте должны быть какао бобы, а потом сахар. Шоколад должен быть без дополнительных сахарозаменителей и эмульгатора с добавками, отметила собеседница NEWS.ru.