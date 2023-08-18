«Это разводилово»: Соседов о тренингах мужа певицы Нюши за миллионы рублей Журналист Соседов назвал «разводиловом» новые тренинги мужа певицы Нюши

Тренинги Игоря Сивова, супруга певицы Нюши, не вызывают доверия и больше похожи на профанацию, заявил NEWS.ru журналист Сергей Соседов. По его словам, ретриты самопровозглашенного «мастера ресурсного состояния» мало чем отличаются от «марафонов желаний» блогера Елены Блиновской.

Меня бы смутили такие витиеватые определения его занятий, профессии, все это пахнет самодеятельностью, это просто какое-то разводилово. Может он, конечно, и разбирается в каких-то вещах, но я на такие практики бы не ходил. Проработки кармы, выход за пределы своих возможностей, все это дышит профанацией, чушь собачья. И если уж кто-то и должен заниматься подобным, то это ученые, профессионалы, которые действительно разбираются в том, о чем говорят, — сказал Соседов.

Он признал, что в мире действительно существуют люди, обладающие глубоким пониманием психологии, однако их очень мало. И если у человека есть такой дар, его надо использовать во благо людей, а не ради заработка миллионов.

Я призываю людей не ходить на какие-то массовые сеансы, все это продвигать. Подобный случай был с Блиновской, например, которую я знать не знал, пока ее не загребли и не завели уголовное дело. Какие люди к ней шли и платили такие огромные деньги не знаю, — заключил журналист.

Ранее появлялась информация о том, что проекты Блиновской будут проверять на предмет мошенничества. Если подозрения подтвердятся, материалы направят на судебно-экономическую экспертизу, а самой Блиновской может грозить до 10 лет тюрьмы по соответствующей статье.