«Это рассадник всякого дерьма»: Газманов призвал закрыть Ельцин Центр

Российский певец Олег Газманов призвал закрыть культурно-образовательный Ельцин Центр в Екатеринбурге. В интервью KP.RU он похвалил своего коллегу, экс-фронтмена группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, который публично раскритиковал учреждение.

Я бы закрыл Ельцин Центр, 100 процентов. Это рассадник всякого дерьма, не побоюсь этого слова! — пояснил артист.

При этом он заявил, что Самойлова, который раскритиковал центр за антигосударственную деятельность поддерживают множество людей.

Очень многие сейчас не понимают, чем живёт народ. Ребята, алё, прислушайтесь, сделайте то, что хотят люди! — резюмировал Газманов.

Ранее Самойлов в нецензурных выражениях обругал либералов и ЛГБТ. Это произошло во время выступления на фестивале Ural Music Night, проходившем в Ельцин Центре в Екатеринбурге. При этом досталось и самому учреждению.

В самом Ельцин Центре заявили, что могут прекратить сотрудничество с организаторами фестиваля Ural Music Night после выступления Самойлова. Там подчеркнули свою приверженность «общечеловеческим ценностям и либеральным идеалам». В частности, в центре выступают против принижения людей любых рас, национальностей и сексуальной ориентации.