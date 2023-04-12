«Это радует»: детский омбудсмен прокомментировала запрет вейпов Детский омбудсмен Болтенко назвала радостной новостью запрет вейпов для несовершеннолетних

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Запрет продажи вейпов и электронных курительных девайсов несовершеннолетним является радостной новостью, заявила детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко. Комментируя «Сиб.фм» принятый в Госдуме законопроект, она пояснила, что вейпы стали большой проблемой для школ, так как дети начали нарушать режим и позволяли себе курить в туалетах и возле учебных учреждений.

Это радует. Потому что вейпы — большая проблема. Давно надо было принять этот запрет, это решение! К нам поступает очень много жалоб и обращений на этот счет. Дети курят вейпы рядом со школой, в школьных туалетах, тем самым нарушая режим, — отметила Болтенко.

Уполномоченная по правам ребенка рассказала, что из-за курения вейпов дети попадают на учет по делам несовершеннолетних и на комиссии, а также встают на внутришкольный учет. Болтенко уточнила, что электронные сигареты влияют на психическое здоровье, когнитивные функции, увеличивают риск развития депрессии и тревожных расстройств, с которыми детский организм может не справиться.

Госдума ранее приняла во втором и третьем чтениях закон об ужесточении оборота вeйпов, а также о полном запрете их продажи детям. Законопроект предусматривает запрет обрaщения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых.