«Это просто браконьерство»: Миронов высказался о признании Рашкина про лося

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов дал лаконичную оценку публичному признанию депутата от КПРФ Валерия Рашкина в убийстве лося. Миронов считает, что перед законом все должны быть равны, сообщает Пятый канал.
Рашкин накануне
Однак, коллеги по Госдуме не собираются оправдывать коммуниста даже после его публичного признания.
То, в чём обвиняют Рашкина, это просто браконьерство, перед законом все должны быть равны, с этой точки зрения мы не видим причин не поддержать представление Генеральной прокуратуры, — высказался о ситуации Сергей Миронов.
Вопрос о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности думский комитет должен рассмотреть до 23 ноября. Возможно, к 25 ноября вопрос будет внесён в повестку дня.
Ранее председатель ЛДПР Владимир Жириновский попрощался с депутатом от КПРФ Валерием Рашкиным, который признался в убийстве лося. По его словам, Госдума будет долго помнить «дела, связанные с нарушением порядка в нашей стране».