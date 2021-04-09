«Это прогресс»: высшие суды предлагают ужесточить наказание за насилие

На этой неделе две высшие судебные инстанции выступили с предложениями ужесточить наказание по делам, связанным с побоями. Так, Верховный суд хочет запретить закрывать такие дела по примирению сторон. Конституционный суд, в свою очередь, признал несоответствующей основному закону статью 116.1 УК «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и постановил внести изменения в уголовное законодательство. Как новые нормы будут претворяться в жизнь — в материале NEWS.ru.
Пленум Верховного суда подготовил законопроект о замене вида уголовного преследования по делам о причинении лёгкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115), побоях (116.1 УК) и клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Уголовно-процессуальный кодекс, считают в ВС, должен быть изменён таким образом, чтобы преступления по вышеперечисленным статьям рассматривали в порядке частно-публичного обвинения, а не частного, как сейчас. Это должно значительно изменить процесс расследований по таким делам. Частно-публичное обвинение предполагает, что доказывать вину должны будут не только сами потерпевшие, но и правоохранители. Стадия предварительного расследования станет обязательной, обвинение в суде будет представлять государственный обвинитель. Кроме того, эти дела нельзя будет закрыть в связи с примирением сторон.
Частное же обвинение предполагает, что сбором доказательств должен заниматься сам потерпевший, а затем лично или с помощью юриста поддерживать обвинение в суде. Также эта категория разрешает закрыть дело, если потерпевший откажется от заявления или, например, по примирению сторон.
Конституционный суд пришёл к выводу о том, что статья 116.1 УК «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» не соответствует Конституции, после жалобы Людмилы Саковой. Женщину систематически избивал брат: в 2018 году, после нанесения им очередных побоев ему назначили административное наказание, позже — за повторный эпизод — уже уголовное. В 2019 году, имея ещё непогашенную судимость, мужчина снова поднял руку на сестру. Он вновь был наказан административно — 100 часов обязательных работ. КС посчитал, что нужно внести изменения в законодательство, чтобы суды не могли игнорировать наличие судимости и не привлекали к административной ответственности за повторные побои.
Адвокат Кирилл Коротеев, который был соавтором жалобы Людмилы Саковой, пояснил NEWS.ru, что, по мнению Конституционного суда, статья 116.1 УК должна быть сохранена в Уголовном кодексе, но расширена. Высшая судебная инстанция считает, что уголовная ответственность для агрессоров должна наступать в том числе тогда, когда у них уже есть административное наказание или судимость. Но, по мнению юриста, «это может быть не только осуждённый за побои, но и за истязание, например (117 статья УК)».
Говоря о постановлении ВС, адвокат отмечает, что суд выступил лишь с предложением — это совсем не значит, что оно будет принято.
Очевидно, что дела о домашнем насилии не должны быть исключительно делами частного обвинения, но и качество следствия у нас таково, что ему ещё много надо сделать, чтобы быть способным защищать потерпевших. Поэтому проблема не может быть решена только каким-то одним законом или решением.
При этом в постановлении КС адвокат минусов не увидел. Коротеев говорит, что «где-то он пошёл дальше, чем мог, где-то не пошёл так далеко, как мог, а баланс — очень даже положительный».
Теперь, согласно закону, правительство должно внести в Думу проект о поправках в УК в ближайшие полгода. Кирилл Коротеев отмечает, что этот срок соблюдается не всегда.
Депутат Госдумы Оксана Пушкина в разговоре с NEWS.ru заявила, что уже давно выступает за то, чтобы дела о домашнем насилии перешли в статус частно-публичных и публичных. Поэтому она поддерживает инициативу ВС об изменении категории обвинения, однако не понимает, зачем нужно было объединять статьи о побоях и клевете в одну группу.
Это прогресс в теме защиты жертв домашнего насилия. Совершенно очевидно, что пострадавшие от насилия не могут быть одновременно и прокурором, и адвокатом в свой адрес. Всё это может повысить эффективность предупреждения семейно-бытового насилия, поднимет роль и статус государства в защите граждан.
Парламентарий считает, что этим законопроектом, скорее всего, займётся уже новый созыв Госдумы. Сейчас, «в суете перед выборами», его вносить не стоит, полагает Пушкина.