«Это прогресс»: высшие суды предлагают ужесточить наказание за насилие

На этой неделе две высшие судебные инстанции выступили с предложениями ужесточить наказание по делам, связанным с побоями. Так, Верховный суд хочет запретить закрывать такие дела по примирению сторон. Конституционный суд, в свою очередь, признал несоответствующей основному закону статью 116.1 УК «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» и постановил внести изменения в уголовное законодательство. Как новые нормы будут претворяться в жизнь — в материале NEWS.ru.

Пленум Верховного суда подготовил законопроект о замене вида уголовного преследования по делам о причинении лёгкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115), побоях (116.1 УК) и клевете (ч. 1 ст. 128.1 УК). Уголовно-процессуальный кодекс, считают в ВС, должен быть изменён таким образом, чтобы преступления по вышеперечисленным статьям рассматривали в порядке частно-публичного обвинения, а не частного, как сейчас. Это должно значительно изменить процесс расследований по таким делам. Частно-публичное обвинение предполагает, что доказывать вину должны будут не только сами потерпевшие, но и правоохранители. Стадия предварительного расследования станет обязательной, обвинение в суде будет представлять государственный обвинитель. Кроме того, эти дела нельзя будет закрыть в связи с примирением сторон.

Частное же обвинение предполагает, что сбором доказательств должен заниматься сам потерпевший, а затем лично или с помощью юриста поддерживать обвинение в суде. Также эта категория разрешает закрыть дело, если потерпевший откажется от заявления или, например, по примирению сторон.

Конституционный суд пришёл к выводу о том, что статья 116.1 УК «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию» не соответствует Конституции, после жалобы Людмилы Саковой. Женщину систематически избивал брат: в 2018 году, после нанесения им очередных побоев ему назначили административное наказание, позже — за повторный эпизод — уже уголовное. В 2019 году, имея ещё непогашенную судимость, мужчина снова поднял руку на сестру. Он вновь был наказан административно — 100 часов обязательных работ. КС посчитал, что нужно внести изменения в законодательство, чтобы суды не могли игнорировать наличие судимости и не привлекали к административной ответственности за повторные побои.

Петр Ковалев/ТАСС

Адвокат Кирилл Коротеев, который был соавтором жалобы Людмилы Саковой, пояснил NEWS.ru, что, по мнению Конституционного суда, статья 116.1 УК должна быть сохранена в Уголовном кодексе, но расширена. Высшая судебная инстанция считает, что уголовная ответственность для агрессоров должна наступать в том числе тогда, когда у них уже есть административное наказание или судимость. Но, по мнению юриста, «это может быть не только осуждённый за побои, но и за истязание, например (117 статья УК)».

Говоря о постановлении ВС, адвокат отмечает, что суд выступил лишь с предложением — это совсем не значит, что оно будет принято.

Очевидно, что дела о домашнем насилии не должны быть исключительно делами частного обвинения, но и качество следствия у нас таково, что ему ещё много надо сделать, чтобы быть способным защищать потерпевших. Поэтому проблема не может быть решена только каким-то одним законом или решением. Кирилл Коротеев руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» руководитель международной практики правозащитной группы «Агора»

При этом в постановлении КС адвокат минусов не увидел. Коротеев говорит, что «где-то он пошёл дальше, чем мог, где-то не пошёл так далеко, как мог, а баланс — очень даже положительный».

Теперь, согласно закону, правительство должно внести в Думу проект о поправках в УК в ближайшие полгода. Кирилл Коротеев отмечает, что этот срок соблюдается не всегда.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина в разговоре с NEWS.ru заявила, что уже давно выступает за то, чтобы дела о домашнем насилии перешли в статус частно-публичных и публичных. Поэтому она поддерживает инициативу ВС об изменении категории обвинения, однако не понимает, зачем нужно было объединять статьи о побоях и клевете в одну группу.

Это прогресс в теме защиты жертв домашнего насилия. Совершенно очевидно, что пострадавшие от насилия не могут быть одновременно и прокурором, и адвокатом в свой адрес. Всё это может повысить эффективность предупреждения семейно-бытового насилия, поднимет роль и статус государства в защите граждан. Оксана Пушкина депутат Госдумы депутат Госдумы

Парламентарий считает, что этим законопроектом, скорее всего, займётся уже новый созыв Госдумы. Сейчас, «в суете перед выборами», его вносить не стоит, полагает Пушкина.