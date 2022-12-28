«Это преступление»: летчик-испытатель о планах убрать бортинженера в ТУ-214 Летчик-испытатель Карпов считает, что из экипажа ТУ-214 нельзя убирать бортинженера

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Самолет Ту-214

Заслуженный пилот Российской Федерации; вице-президент Ассоциации гражданской авиации «Авиасоюз» Николай Карпов в беседе с NEWS.ru назвал преступлением планы «Аэрофлота» отказаться от бортинженера на Ту-214. Ранее глава авиакомпании заявил, что перевозчику нужен самолет с экипажем из двух человек, а не из трех

Из самолета, который и три человека пилотируют с трудом, убирать бортинженера, это преступление. Все панели бортинженера на ТУ-214 расположены наверху, в то время как на новых Боингах та же информация располагается перед экипажем, — заявил Карпов.

По его словам, теперь летчикам придется еще и постоянно на все отвлекаться.

В общем полная глупость. Если нет школы по подготовке бортинженеров, то надо их организовать, а если этого не сделать, то это финиш, — резюмировал Карпов.

Ранее стало известно, что группа компаний «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация в рамках Восточного экономического форума подписали соглашение о поставке 339 самолетов до 2030 года. Речь идет о 40 самолетах Ту-214, 210 МС-21, 89 SSJ New. Поставки планируется начать уже со следующего года, в парк «Аэрофлота» должны поступить два SSJ New.